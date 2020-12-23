شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020 في مصر.. وعيار 21 بـ815 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عقب هبوط بقيمة 5 جنيهات صباحا، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 815 جنيها للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار الساعات القادمة في ظل اتجاه صعودى للسعر العالمى للذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 698 جنيها.

عيار 21 سجل 815 جنيها.

عيار 24 سجل 931 جنيها.

الجنيه الذهب 6520 جنيها.

أوقية الذهب 1864 دولار.

وقال ناجى فرج عضو شعبة المعادن الثمينة إن تطبيق نظام الدمغ بالليزر لن يتم تطبيقه بين يوم وليلية، وكافة الذهب الموجود في الأسواق حاليا مدموغ، لكن ما يستجد هو ضرورة أن يكون الذهب مدموغ بالليزر، مشيرا إلى أن الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيتم شراؤه من المستهلكين بالفاتورة، وكافة الكميات الموجودة في المحال سيتم دمغها على مراحل.

وأضاف فرج، لـ"الخليج 365"، أن التطبيق لنظام الدمغ بالليزر يبدأ مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه سجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد.

وحول إعادة بيع الذهب من المستهلكين للتجار، قال "التاجر لن يتوقف عن شراء الذهب المدموغ بشكله التقليدي، فالنظام الجديد للدمغ يبدأ مع مطلع العام، وقد نستغرق عام تقريبا، للانتهاء من الكميات بالأسواق والتي سيتم دمغها تباعا".

وأكد أن تكاليف دمغ الذهب بالنظام الجديد ستتراجع، فكان الدمغ لكل جرام يتكلف 6 جنيهات تقريبا، والآن قد يتراجع إلى 1.5جنيه بنظام الليزر، والمستهلك النهائي لن يشعر بأية تغيرات نتيجة هذه الأمور الفنية.