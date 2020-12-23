انخفاض سعر اليورو اليوم الأربعاء.. ويسجل 18.98جنيه بالبنك الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 23-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.98 جنيه للشراء، و19.16جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ19.06جنيه للشراء، و19.25جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الثلاثاء. اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا، و اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.14 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.14 جنيه للشراء. 19.27 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.98 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 19.06 جنيه. 19.16 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.25 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.98 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.98 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.98 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 19.06 جنيه. 19.16 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة19.00 جنيه للشراء. 19.24 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 19.01 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة19.00 جنيه للشراء. 19.20 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.04 جنيه للشراء. 19.19 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.97 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.97 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.04 جنيه للشراء. 19.18 جنيه للبيع.

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