شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: موانئ دبى العالمية تعتزم بناء ميناء جديد فى السنغال بتكلفة مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تشغيل الموانئ العالمية موانئ دبى العالمية اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا مع حكومة السنغال من أجل إنشاء ميناء بحرى فى المياه العميقة بمنطقة ندايان بقيمة إجمالية 1.127 مليار دولار، وهو أكبر استثماراتها فى أفريقيا حتى الآن.

ومن المقرر أن تمول موانئ دبى العالمية-دكار، وهى مشروع مشترك بين مزود اللوجستيات الذى مقره دبى وهيئة ميناء دكار، وتصمم وتطور البنية التحتية البرية والبحرية للميناء الجديد الذى تبلغ مساحته 600 هكتار، الذى يبعد 50 كليومترا تقريبا عن الميناء الحالى.

وجرى التوصل إلى اتفاق لبناء ميناء بعد مشاورات بين الرئيس ماكي سال ورئيس مجلس إدارة موانئ دبى العالمية سلطان أحمد بن سليم، وذلك إلى جانب خطط قائمة لموانئ دبي العالمية لإنشاء وإدارة محطة حاويات تبلغ مساحتها 300 هكتار في ميناء دكار.

وستستثمر موانئ دبي العالمية 837 مليون دولار فى المرحلة الأولى من ميناء ندايان ومن المتوقع أن تنفق 290 مليون دولار في مرحلة ثانية مخطط لها.

وقال أبو بكر صديق بيي المدير العام لهيئة ميناء دكار "سيوفر ميناء ندايان الجديد محركا قويا لعجلة النمو الاقتصادي خلال المرحلة التالية من خطة السنغال الصاعدة".

وقالت موانئ دبي العالمية إن المرحلة الأولى ستشمل رصيفا بطول 840 مترا وقناة بحرية بطول 5 كيلومترات تم تصميمها لتناسب السفن بطول 366 مترا، فيما تشمل المرحلة الثانية زيادة طول الرصيف 410 أمتار إضافية، مع زيادة عمق القناة البحرية لتناسب السفن بطول 400 متر.

وأضافت أنها ستتيح تحقيق استخدامات متعددة لميناء دكار مثل استخدامه كإطلالة مائية للمشروعات السكنية والتجارية إلى جانب دوره كميناء بحرى، وقالت الشركة أيضا إنها تعتزم تطوير منطقة اقتصادية خالصة بالقرب من ميناء ندايان الذي يبعد 20 كيلومترا تقريبا عن مطار بليز دياجني الدولي.