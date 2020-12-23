شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.64% للجلسة الثانية.. و"بالمز" يتصدر القائمة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.64% رابحاً 32.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5142.319 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 5.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 740.153 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 102.7 مليون سهم، بقيمة 408.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 2465 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.51%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.11%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.09%، 0.08%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.78%.

وارتفع 20 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة بالمز الرياضية بنسبة 28.16%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.61%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.31%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 4.45%، ثم سهم شركة رأس الخيمة للدواجن بنسبة 4.4%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3.03%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 97 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.58%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الدار العقارية، توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للتبريد المركزي، لبيع أصول تبريد المناطق التابعة لها في جزيرة السعديات مقابل 963 مليون درهم، ومن المتوقع أن تكتمل هذه الصفقة في الربع الأول من عام 2021، مما سيحقق للدار معدل عائد داخلي كبير بنسبة 40% من أصل قيمة استثمارها الأساسي، وذلك بفضل نجاحها في إدارة هذه الأصول بكفاءة عالية منذ الاستحواذ عليها عام 2018.