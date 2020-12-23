شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء لأول مرة بعد هبوط 3 جلسات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،لأول مرة بعد هبوط 3 جلسات متتالية، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحاً 14.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.83 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحاً 13.9 نقطة ليغلق عند مستوى 6094.39 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحاً 15.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4544.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% رابحاً 17.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4627.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول بحتام التعاملات نحو 185.8 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7672 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.89%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.10%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%.

وجاء سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.62%، يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 10.70%، ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 8.18%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الهلال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 17.73% يليه سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 6.22%، ثم سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 4.92%.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف، فوزها بمناقصة معالجة والتخلص من النفايات الصناعية التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، بإجمالي مبلغ وقدره 3 ملايين دينار كويتي لمدة 4 سنوات، منوهة إلى أن نسبة الأرباح المتوقعة من تنفيذ العقد تمثل نسبة 2% تقريباً مع احتمال الزيادة أو النقصان تبعاً لظروف السوق.

وفي سياق منفصل وقعت شركة الصالحية العقارية، اتفاقية صانع سوق مع شركة ثروة للاستثمار، على أن يبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتباراً من أول يناير 2021.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي:

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.