شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم السيراميك بالبورصة المصرية بعد وقف الاستيراد 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسهم السيراميك والبورسلين بالبورصة المصرية، بعد قرار وزيرة التجارة والصناعة وقف استيرادها 3 شهور، وسجلت أسهم العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، صعوداً بنسبة أكثر من 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، ولذا قررت إدارة البورصة وقف التداول على الأسهم بعد تجاوزها نسبة الـ5%.

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکی 6907 ) وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار إعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية .

وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم إستيراد السلع الإستهلاكية ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء إنتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.