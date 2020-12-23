شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء للجلسة الثالثة على التوالي.. وهبوط 23 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.29% خاسراً 30.53 نقطة ليغلق عند مستوى 10504.16 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغ حجم التداول 221.8 مليون سهم بقيمة 370.9 مليون ريال عبر تنفيذ 6959 صفقة، وتراجع 23 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاعي النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.03%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.