شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين ترتفع بنسبة 0.23% بجلسة الأربعاء مدفوعة بصعود 8 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% رابحاً 3.47 نقطة ليغل عند مستوى 1496.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 553.9 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين البنوك التجارية بنسبة نمو 7.02% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.66%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.06%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.78%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.90% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.42%، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.64%، فيما تراجع سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، شركة الإثمار القابضة بنسبة 0.64%، 5.33%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركتا بنادر للفنادق والتكافل الدولية، اجتماع مجلس إدارة الأولى يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021، والثانية يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021، لمناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وفي سياق آخر أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، تقدم إيهاب حناوي استقالته منصبه كرئيس تنفيذي للاستثمارات الدولية، وذلك بسبب انتهاء عقده اعتباراً من 31 ديسمبر 2020، وسيتولى ميكل فينتر الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو إدارة الاستثمارات الدولية للشركة إلى جانب مهامه الحالية.