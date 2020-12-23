شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 2126 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 12904 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4113 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 2010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 2924 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1059 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 19 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المنصورة للدواجن، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، اميرالد للاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العبوات الطبية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الأهلي للتنمية والاستثمار، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، ليسيكو مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اودن للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري.

كما أعلنت تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية للمحابس، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، 300 ألف سهم، 218 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 119 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 65 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، النعيم القابضة للاستثمارات، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 5 آلاف سهم، 2 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 13 ألف سهم، 876 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر قالت شركة بي انفستمنتس القابضة، إنه لم يتم توقيع الاتفاقية التهائية لتخارج من شركة توتال إيجيبت في حصتها البالغة 20%، وذلك نظراً لأن إدارة الشركة مازالت في مرحلة المفاوضات النهائية والخاصة بالشروط والأحكام التفصيلية للعقود الخاصة ببيع الأسهم، وما يتبعها من تفاصيل جاري حالياً التفاوض عليها مع المشتري.

وفي سياق منفصل قالت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إنه لا يوجد أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم في البورصة.

وفي شأن آخر أرجعت شركة الخدمات الملاحية والبترولية، سبب تضاعف خسائر الشركة بأكثر من 70 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقابل نفس الفترة من العام السابق إلى 3 أسباب وهي؛ أولاً خسائر تجاوزت 42 مليون دولار نتتيجة لتعطيل العمل في إحدى عقود الشركة بالهند بسبب فيروس كورونا مما أدى إلى مصاريف تشغيل أكثر من شهرين لوجود كامل العاملين على السفينة بلا إرادات وبدون عمل، ثانياً أكثر من 9 ملايين دولار مخصصات إضمحلال في قيمة العملاء، ثالثاً 18 مليون دولار مخصص إضمحلال أحد الأصول في شركة فالنتين مارين إهلاك للأصل الذي لم يتم احتسابه لأنه كان تحت الإنشاء، وذلك بناءً على تقييم المراجع الخارجي.

فيما قرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، طرح مزايدة عامة عن طريق مظاريف مغلقة، وذلك لبيع أصناف خردة، وهي جرارات سكة حديد مخردة، وسيارات وهياكل سيارات خردة، ومعدات مخردة (لوادر- قلابات - كلاركات - أوناش - غيرها)، وأصناف خردة مختلفة وراكد من قطاع المخازن (مبارد مختلفة المقاسات).

بينما أعلنت شركة مصر للزيوت و الصابون، تسجل فائض قبل الضرائب بلغ 6.6 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 4.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 61.3% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الخمسة أشهر إلى 644.96 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 622.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.