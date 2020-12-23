شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد تتحول للربحية وإدارتها تُقرر توزيع 50.8 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها للربحية خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 50.66 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 39.9 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 111.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 11.5 مليون ريال خلال العام السابق.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 94.67% مقارنةً بالعام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 105.5% و95.2% على التوالي، مدعومة بالقوة التنافسية لتكلفة حديد التسليح والأنابيب وتلبية احتياجات السوق خلال جائحة كورونا.

كذلك تحسنت كمية وقيمة مبيعات قطاع الكهرباء بنسبة 115.5% و 92.4% على التوالي، وذلك لتحسن مبيعات الابراج والاعمدة والزيادة في مبيعات مصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية والناتج عن الالتزام بجداول توريدات مشروع حديقة دبي.

وارتفعت المبيعات إلى 1.9 مليار ريال خلال العام الماضي، مُقابل مبيعات بلغت 959.3 مليون ريال خلال العام السابق.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بقيمة 50.8 مليون ريال، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم تبلغ 10%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 25.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 21.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.