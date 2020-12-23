شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف توقع عقد مع سليمان المهيلب وابناؤه بقيمة 60 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت الجوف، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة سليمان بن صالح المهيلب وابناؤه بقيمة 60 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن العقد يقضي بتوريد أسمنت لشركة سليمان بن صالح المهيلب وابناؤه، علماً بأن مدة التعاقد ممتدة حتى 22-1-1443.

وتتوقع أسمنت الجوف، أن يكون الأثر المالي للمبيعات إيجابياَ خلال فترة الاتفاقية، علماً بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن نتيجة زيادة الانتاج، وذلك على الرغم من اضافة مخصص للذمم المدينة وزيادة مصروف الزكاة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 30.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.