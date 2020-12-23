شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يقلص من خسائره – تحليل – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة إيه إم دي (AMD) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 90.53، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص الكثير من خسائره ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.08% بما يعادل -0.07 نقطة ليستقر على سعر 93.16 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء في وقت سابق، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 94.17، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 106.71.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه