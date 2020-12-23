شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة ليهاجم خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، مما يتطلب مراقبة التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد واختراق مستوى 0.7615 سيوقف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر للتداول دون 0.7550 لإعادة تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7415.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7480 والمقاومة 0.7615
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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