شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً صاعداً الآن ليقترب من اختبار المتوسط المتحرك 50، والذي يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون مستوى 50.85، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ باختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 48.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.50 والمقاومة 50.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط