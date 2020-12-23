شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع وتخطي 47.25 سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بينما ننتظر ارتداد التداولات هبوطاً لزيارة مستوى 45.67 الذي يمثّل هدفنا التصحيحي الأول.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.00 والمقاومة 47.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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