شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً صاعداً ليبتعد عن مستوى 25.06، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بقية اليوم، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي الأول الذي يتواجد عند 26.88، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 25.06

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.70 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد