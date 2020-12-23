شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1875.00، ونرجّح مزيد من الارتفاع بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1914.00 الذي يمثل محطّتنا التالية، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1858.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1885.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد