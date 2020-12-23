شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لأدنى مستوى فى أسبوع ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل مخاوف المعروض فى الولايات المتحدة ، بعدما أظهرت بيانات أولية ارتفاع المخزونات التجارية للأسبوع السادس على التوالي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي 46.18$ الأدنى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 46.78$، وسجل أعلى مستوي عند 46.84$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 49.22$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 49.82$ ، وسجل أعلى مستوي عند 49.88$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.3% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 49.29$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.1% ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 52.46$ للبرميل.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، انخفضت أسعار النفط بفعل تجدد مخاوف الطلب العالمي ،بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار فى المملكة المتحدة وبعض الدول فى أنحاء العالم.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 18 كانون الأول/ديسمبر، فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 402 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 4 أيلول/سبتمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل.