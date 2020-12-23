شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع استنادا على آمال الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، استنادا على آمال توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.6% إلى 1.3443$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3360 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3352$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 1.3625$.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، انخفض الجنيه لمخاوف بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا ، والتي تم اكتشافها مؤخرا فى المملكة المتحدة ، بالإضافة إلى المفاوضات الصعبة بين لندن وبروكسيل حول مستقبل العلاقات التجارية بعد بريكست.

ألمح تقرير لوكالة "بلومبيرغ" إلى إحراز تقدم فى المفاوضات المستثمرة بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي ،من أجل التوصل لاتفاق تجاري قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست بنهاية الشهر الجاري.

ومع ضيق الوقت لا يزال هناك آمال أن تسفر اللحظات الأخيرة قبل نهاية العام عن حل القضايا الرئيسية بين الطرفين ،والتوصل لاتفاق نهائي يحمي حوالي تريليون دولار من التجارة السنوية من الرسوم الجمركية والحصص.