شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، وقد جاء ارتفاع السهم عقب استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ساعده على تحقيق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.01% بما يعادل 0.34 نقطة ليستقر على سعر 3,206.52 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن ما كبح من مكاسب السهم هو توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,072.79، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 3,340.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد