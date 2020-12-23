شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يكسر دعم مهم – تحليل – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم فايزر (PFE) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.71% بما يعادل -0.64 نقطة ليستقر على سعر 36.74 دولار، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المهم 37.23، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 27.90 إلى 43.01)، وقد جاء انخفاض السهم بالرغم من بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 37.23، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 35.46 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط