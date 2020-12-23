شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد الصعود المبكر لسهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته ارتد بعدها انخفاضاً ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -0.94% بما يعادل -1.82 نقطة ليستقر على سعر 191.26 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 186.50، ليستهدف مستوى المقاومة 220.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر بايدو لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 23-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.