شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد الصعود المبكر لسهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته ارتد بعدها انخفاضاً ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -0.94% بما يعادل -1.82 نقطة ليستقر على سعر 191.26 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 186.50، ليستهدف مستوى المقاومة 220.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه