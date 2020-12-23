بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 14.3 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 3ر14 نقطة ليبلغ مستوى 83ر5572 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر185 مليون سهم تمت عبر 7667 صفقة نقدية بقيمة 5ر27 مليون دينار (نحو 5ر93 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر15 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5444 نقطة بنسبة صعود بلغت 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر144 مليون سهم تمت عبر 4250 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 4ر39 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 39ر6094 نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر41 مليون سهم تمت عبر 3417 صفقة بقيمة 9ر15 مليون دينار (نحو 06ر54 مليون دولار).

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 32ر4627 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر120 مليون سهم تمت عبر 2963 صفقة نقدية بقيمة 3ر10 مليون دينار (نحو 02ر35 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (يوباك) و(السورية) و(آسيا) و(سكب ك) أما شركات (عقارات ك) و(ايفا) و(الاولى) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (الهلال) و(إنجازات) و(ياكو) و(المصالح ع) الأكثر انخفاضا.