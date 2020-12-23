بنك الكويت الوطني يدعم برنامج "تمكّن" لتدريب الشباب الكويتي حديثي التخرج وتأهيلهم إلى سوق العمل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - للعام الثاني على التوالي، يقدم بنك الكويت الوطني دعمه لبرنامج "تمكّن" لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية وتأهيلهم لدخول سوق العمل في إطار شراكته الاستراتيجية مع شركة "Creative Confidence". ويشارك البنك الوطني في هذا البرنامج كداعم استراتيجي حيث يستضيف المتدربين في مقره الرئيسي ليوفر لهم الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم وامكانياتهم مما يجعلهم مرشحين لفرص وظيفية مميزة بالقطاع الخاص.

وبإمكان الراغبين في المشاركة في هذا البرنامج من الكويتيين والكويتيات الجامعيين حديثي التخرج، تقديم طلب المشاركة من خلال هذا الرابط: www.creativeconfididence.co/tamakan. يستمر التقديم لغاية 14 يناير 2021.

ويمتد البرنامج لمدة 11 أسبوعاً، ابتداء من 18 يناير ولغاية 8 أبريل 2021. ويتطلب التزامًا كاملاً من المتدربين بورش العمل والتدريب اليومي.

وفي تعليقها، أكدت مساعد مدير عام العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر أن برنامج "تمكّن" هو فرصة استثنائية للكويتيين الجامعيين حديثي التخرج الذين هم بأمس الحاجة في هذه المرحلة إلى هذا النوع من التجربة العملية المكثفة الغنية بالتجارب والتحديات قبل التحاقهم في سوق العمل.

ودعت المطر الكويتيات والكويتيين حديثي التخرج إلى المشاركة في البرنامج لما يوفره من فرصة استثنائية لتعلم مهارات جديدة وتطوير إمكانيات وطاقات الشباب.

وأضافت المطر أن البرنامج تم إعداده لاستيعاب 40 متدرباً. وقد التزم بنك الكويت الوطني بدعمه للعام الثاني على التوالي نظراً للنتائج الرائعة التي حققها العام الماضي انطلاقاً من إيمانه بأهمية دعم شباب الكويت، وفتح المجال أمامهم ليكتسبوا الخبرات اللازمة ليرتقوا بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم التي تؤهلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل.

وبدورها، قالت سمية محمد الجاسم، مؤسس Creative Confidence، "إننا في Creative Confidence نفخر بمشاركة بنك الكويت الوطني في برنامج "تمكّن"، وندعو الجامعيين حديثي التخرج إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية التي نقدمها بالتعاون مع أعرق مؤسسة مالية في الكويت لما لذلك من قيمة تدريبية مضافة سيوفرها للمشاركين".

ولفتت الجاسم إلى أن برنامج تمكّن يعتبر تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب الذين بمعظمهم يحتاجون إلى دعم لتطوير مهاراتهم لمواجهة تحديات التوظيف أو تأسيسهم لأعمالهم الخاصة. وتكتسب هذه الفرصة أهميتها باعتبارها مرحلة انتقالية إلى قوى عاملة مميزة تمتلك المهارات والقدرات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج بنسخته الأولى العام الماضي قد حقق نجاحاً لافتا بالرغم من جائحة كورونا، حيث تحولت الدورات التدريبية إلى دورات افتراضية تم توفيرها للمتدربين عبر المنصات الإلكترونية. بالإضافة الى ذلك تم توفير فرص وظيفية لمعظم منتسبي تمكن.

وتعتبر شركة Creative Confidence استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون. ويشارك بنك الكويت الوطني في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولاً إلى المراحل النهائية للاختبار، لاسيما وان برنامج تمكَّن يمثل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب وفرصة تطوير فريدة قبل البدء بعملهم الأول. ومن المهم توفير هذه الفرصة التي هي جسر عبور بين المرحلة الدراسية والمرحلة المهنية لاسيما أنه قد يكون من الصعب العثور على فرص عمل كبيرة للخريجين من دون اكتساب خبرة سوق العمل المطلوبة. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن للراغبين زيارة موقع البرنامج.