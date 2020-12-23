شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى لها منذ 16 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل أكثر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا ومن قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% إلى مستويات 1.2187 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2163، ، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2192، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2152.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.0% مقابل 3.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف ذلك، تطرقت بعض التقرير لاحتمالية إبرام بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري في وقت لاحق اليوم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 882 ألف طلب مقابل 885 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 50 ألف طلب إلى 5,558 ألف طلب مقابل 5,508 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته أيضا تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي إلى 0.2% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، وتقلص تراجع الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.7% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 0.3% إلى نحو 994 ألف منزل مقابل انخفاض 0.3% عند نحو 999 ألف منزل في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 81.0 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري عند 81.4 ومقابل 76.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر كانون الأول/ديسمبر لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تمرير الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 892$ مليار عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والديمقراطي، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، غرد لاحقاً عبر حسابه الرسمي على توتير بأن مشروع القانون "وصمة عار"، ملوحاً باستخدام حق النقد.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أعرب المستشار الصحي للبيت الأبيض دكتور أنطوني فاوتشي بأن سلالة كورونا الجديدة قد تكون في الولايات المتحدة، وفي نفس السياق، أعلنت كل من شركة فايزر وموديرنا أنهما بصدد اختبار فاعلية لقاحهما في الوقاية من السلالة الجديدة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 76.25 مليون ولقي 1,699,230 شخص مصرعهم في 222 دولة.