سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 50 سنتا ليبلغ 49.41 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - انخفض سعر برميل النفط الكويتي 50 سنتا ليبلغ 41ر49 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 91ر49 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية نزل خام برنت 60 سنتا ليبلغ 32ر50 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا ليبلغ 25ر47 دولار.

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