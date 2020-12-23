شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: ندوات توعية مجانية لكبار ومتوسطى الممولين عن كيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المصلحة تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية لممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي ستبدأ في أول يناير 2021 ، لافتًا إلى أنه على الممولين بتلك المراكز الإتصال بالخط الساخن لمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 للحجز لحضور تلك الندوات، ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على تقديم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة ممولي تلك المراكز على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا على المنظومة الجديدة بكل سهولة، وبدون أي عقبات.

وأكد أن المصلحة تقوم بتوفير مدربين ومحاضرين على أعلى مستوى لعمل ندوات التوعية ومساعدة ممولي كل من مركز كبار الممولين ومتوسطي الممولين وكبار مهن حرة على تقديم إقراراتهم الإلكترونية على النظام الجديد بكل سهولة ويسر.

وقال "عبد القادر" أن المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة الذي تشهده المصلحة الآن يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى انه سيتم نشر المنظومة علي باقي ممولي الجمهورية تباعا.

ويهيب، "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" بباقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً على منظومة الإقرارت الإلكترونية الحالية بداية من أول يناير القادم وحتى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين و30 ابريل للأشخاص الإعتباريين.