شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء.. واليورو يسجل 18.98 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، 18.98 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بعد تقرير بالقطاع أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأمريكية، في حين تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هزة بالأسواق، بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، بما يعادل 1.4 بالمئة، إلى 49.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا، أو 1.4 بالمئة، إلى 46.35 دولار للبرميل.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.98 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 20.85 جنيه للشراء، و21.12 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.90 جنيه للشراء، و21.17 جنيه للبيع.