شكرا لقرائتكم خبر عن بالم هيلز تنهي إجراءات شطب برنامج شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، إتمام إجراءات شطب القيد وإلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية من القائمة الرسمية والسوق الرئيسي لبورصة لندن، طبقاً للطلب المقدم من الشركة للهيئات الرقابية المعنية بورصة لندن، المعلن عنه بتاريخ 29 سبتمبر، وتم قبول وتفعيل طلب الشطب اعتباراً من الساعة 8 صباح اليوم بتوقيت المملكة المتحدة.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنه تم إنهاء برامج شهادات الإيداع الدولية، وإلغاء شهادات الإيداع الدولية بالكامل، وتحويلها لأسهم عادية، وتمثل كل شهادة إيداع دولية 20 سهماً عادياً من أسهم بالم هيلز، وسوف يستمر إدراج تلك الأسهم وتداولها بالبورصة المصرية.

ووفقاً لآخر بيانات البورصة المصرية، فأن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الماضي، كشفت عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات إيداع 5 شركات؛ بالم هيلز للتعمير 709.491 مليون شهادة، عامر جروب 237.170 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 169.641 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي-مصر 142.454 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية 122.628 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير 461.123 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 329.085 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة 185.855 مليون شهادة، جي بي أوتو 175.225 مليون شهادة، نعيم القابضة 99.357 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت 20.420 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.