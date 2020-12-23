شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل وسط ارتفاع 12 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحاً 7.87 نقطة ليصل إلى مستوى 8688.32 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.41% خاسراً 738.98 نقطة ليصل إلى مستوى 20959.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.80%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.78%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاعي تجزئة السلع الكمالية والاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.20%.

وقفز 121 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 10%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 8.94%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 6.88%، فيما تراجع 60 سهم على رأسها "باعظيم" بنسبة 1.39%، ثم سهم "الاستثمار" بنسبة 1.25%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 1.13%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 252.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية لشركة نسيج العالمية التجارية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأربعاء.