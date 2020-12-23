شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2112 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 12898 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4124 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 1983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2894 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المنصورة للدواجن، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، اميرالد للاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العبوات الطبية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

كما أعلنت تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية للمحابس، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، 300 ألف سهم، 218 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 119 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة ببنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 65 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، النعيم القابضة للاستثمارات، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 5 آلاف سهم، 2 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 13 ألف سهم، 876 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر قالت شركة بي انفستمنتس القابضة، إنه لم يتم توقيع الاتفاقية التهائية لتخارج من شركة توتال إيجيبت في حصتها البالغة 20%، وذلك نظراً لأن إدارة الشركة مازالت في مرحلة المفاوضات النهائية والخاصة بالشروط والأحكام التفصيلية للعقود الخاصة ببيع الأسهم، وما يتبعها من تفاصيل جاري حالياً التفاوض عليها مع المشتري.

وفي سياق منفصل قالت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إنه لا يوجد أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم في البورصة.