9 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة الكويت بالمستهل على رأسها "الخدمات الاستهلاكية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحاً 15.720 نقطة ليصل إلى مستوى 5574.25 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحاً 17.090 نقطة ليصل إلى مستوى 6097.33 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 13.170 نقطة ليصل إلى مستوى 4542.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 8.300 نقطة ليصل إلى مستوى 4618.04 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 111.5 مليون سهم بقيمة 13.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3836 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، يليه قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاعي التأمين والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.52%، 0.27%، على التوالي.
وجاء سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.85%، يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 12.04%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 9.63%، فيما تصدر سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.41% يليه سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 9.27%، ثم سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 4.41%.
وفي سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف، فوزها بمناقصة معالجة والتخلص من النفايات الصناعية التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، بإجمالي مبلغ وقدره 3 ملايين دينار كويتي لمدة 4 سنوات، منوهة إلى أن نسبة الأرباح المتوقعة من تنفيذ العقد تمثل نسبة 2% تقريباً مع احتمال الزيادة أو النقصان تبعاً لظروف السوق.
وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي:
أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:
شركة تمكين القابضة.
ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:
شركة ايفكت العقارية.
ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:
شركة دانة الصفاة الغذائية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:
شركة المال للاستثمار.
شركة ريم العقارية.
الشركة العالمية للمدن العقارية.
خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
شركة دانة الصفاة الغذائية.
شركة الديرة القابضة.
شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.
سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:
شركة ايفكت العقارية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
شركة تمكين القابضة.
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
شركة ايفكت العقارية.
تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:
شركة مجموعة عربي القابضة.
شركة أجوان الخليج العقارية.
شركة أبيار للتطوير العقاري.
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