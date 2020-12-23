شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قطاعات تصعد بمؤشرات بورصة الكويت بالمستهل على رأسها "الخدمات الاستهلاكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحاً 15.720 نقطة ليصل إلى مستوى 5574.25 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحاً 17.090 نقطة ليصل إلى مستوى 6097.33 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 13.170 نقطة ليصل إلى مستوى 4542.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 8.300 نقطة ليصل إلى مستوى 4618.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 111.5 مليون سهم بقيمة 13.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3836 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، يليه قطاعي المنافع والمواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاعي التأمين والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.52%، 0.27%، على التوالي.

وجاء سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.85%، يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 12.04%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 9.63%، فيما تصدر سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.41% يليه سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 9.27%، ثم سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 4.41%.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف، فوزها بمناقصة معالجة والتخلص من النفايات الصناعية التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، بإجمالي مبلغ وقدره 3 ملايين دينار كويتي لمدة 4 سنوات، منوهة إلى أن نسبة الأرباح المتوقعة من تنفيذ العقد تمثل نسبة 2% تقريباً مع احتمال الزيادة أو النقصان تبعاً لظروف السوق.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي:

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.