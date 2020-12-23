شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تفقد 48 نقطة بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% خاسراً 48.25 نقطة ليصل إلى مستوى 10486.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 71.5 مليون سهم بقيمة 121 مليون ريال عبر تنفيذ 1903 صفقة، وتراجع 19 سهماً، وارتفع 22 سهماً، واستقر سهم واحد.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.48%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، 0.12%، على التوالي.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.