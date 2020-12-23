شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء.. ويسجل 15.62 بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 23-12-2020، ما بين الاستقرار والارتفاع، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في حين ارتفع سعره "بـ البنك التجارى الدولى cib" بمقدار قرش واحد، ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورءوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار انعكس خلال الشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.



ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار. ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.