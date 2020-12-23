شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبى بمستهل التعاملات.. و"تبريد" تستحوذ على السعديات كولينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% رابحاً 4.26 نقطة ليصل إلى مستوى 2485.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 32.5 مليون سهم محققة ما قيمته 48.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 734 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.60%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.58%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.92%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.97%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 1.16%، فيما تراجع 11 سهماً، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.47%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.4 مليون ورقة بقيمة 10.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.43%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد، استحواذها على شركتي السعديات كولينج، والتي تمتلك أغلبيتها شركة الدار العقارية، والسعديات لتبريد المناطق شركة الشخص الواحد المملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية في اتفاقية قيمتها 963 مليون درهم، من خلال إقامة شبكة مترابطة من محطتي التبريد، مع إمكانية لإقامة محطة ثالثة عند زيادة الطلب على الجزيرة في المستقبل.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأربعاء، أن شركة السعديات للتبريد تمتلك حالياً قدرة مجمعة تبلغ 24 ألف طن تبريد وامتياز إجمالي قدره 77 ألف طن تبريد، أما السعديات لتبريد المناطق فهي مخصصة لجامعة نيويورك بقدرة مجمعة تبلغ 11 ألف طن تبريد لتصل القدرة الإجمالية للامتياز إلى 88 ألف طن تبريد.

وفي سياق آخر أعلن بنك دبى الإسلامى، اجتماع مجلس إدارة البنك، أمس الثلاثاء، لمناقشة والموافقة على موازنة البنك لسنة 2020، بالإضافة إلى استراتيجية وموازنة البنك لسنة 2021، وذلك بجانب موضوعات أخرى ضمن جدول أعمال الاجتماع المذكورة.

فيما أعلنت شركة يونيكاي للأغذية، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر، وذلك لمناقشة ومتابعة نشاطات وأمور الشركة الاعتيادية الأخرى.