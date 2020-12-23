شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يسجل 19 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-12-2020، انخفاض فى السوق المحلى حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن شهدت انخفاض، حيث سجل الكيلو في المزرعة 19 جنيها للكيلو مقابل 20 جنيها وفق أسعار أمس، مشيرا إلى أن سعر للمستهلك يتراوح بين23-25 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مشيرا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 25 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها.

والجدير بالذكر أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، كشف أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، مُشددة على أن أسعار الدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة قد شهدت انخفاضاً في أسعارها، لتصل إلى 30 جنيهاً للكيلو بدلاً من 37 جنيهاً، مشيرة إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.