شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الطماطم لـ1.5جنيه واستمرار تراجع البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 23 -12-2020 انخفاضا في أسعار الطماطم مع استمرار تراجع أسعار البطاطس في سوق العبور للجملة وفقا لما أكدت عليه شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار البطاطس مازالت متراجعة نظرا لزيادة المعروض حيث سجل الكيلو 50 - 150 قرشا للكيلو، في حين انخفضت أسعار الطماطم لتسجل 1.5- 4.5 جنيه للكيلو مقابل 2-5 جنيهات أمس.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الكوسة بين 2- 4.5 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، والبطاطا 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، وكيلو الباذنجان رومي سجل 1.5- 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.