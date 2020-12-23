شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار مواد البناء اليوم.. والأسمنت بـ650 جنيها من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 23-12-2020، استقرارا فى السوق المحلى نظرا لزيادة المعروض بالأسواق، وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد سجلت اليوم 10600 - 11100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكان أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، قال يوجد العديد من الصناعات تضررت نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، وفى مقدمتها صناعة الأسمنت والسيراميك والزجاج، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن مطالب رجال الصناعة بضرورة تخفيض سعر الغاز ليس بغرض زيادة الأرباح ولكن بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية وزيادة حجم التصدير وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.