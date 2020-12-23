شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض أسعار البورى والبلطي المزارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 23-12-2020 انخفاض لعدد من الأصناف منها البورى والبلطي المزارع، فى سوق العبور للجملة وذلك بحسب ما أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وانخفضت أسعار السمك البورى 1 ليتراوح بين 38-42 مقابل 39-45 جنيها للكيلو، والبورى "2 " انخفض ليتراوح 28-32 جنيها للكيلو مقابل بين 29- 35 جنيها للكيلو، كما انخفض سعر البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 16-18 جنيها للكيلو مقابل 17-19 جنيها، وسعر البلطى المزارع " 2 " ليتراوح بين 14-16جنيها للكيلو مقابل 15.5-16.5 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها للكيلو.
وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وترواح سعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.
وانخفض سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو مقابل 50-230 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.
وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض أسعار البورى والبلطي المزارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.