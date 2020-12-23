شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض أسعار البورى والبلطي المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 23-12-2020 انخفاض لعدد من الأصناف منها البورى والبلطي المزارع، فى سوق العبور للجملة وذلك بحسب ما أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وانخفضت أسعار السمك البورى 1 ليتراوح بين 38-42 مقابل 39-45 جنيها للكيلو، والبورى "2 " انخفض ليتراوح 28-32 جنيها للكيلو مقابل بين 29- 35 جنيها للكيلو، كما انخفض سعر البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 16-18 جنيها للكيلو مقابل 17-19 جنيها، وسعر البلطى المزارع " 2 " ليتراوح بين 14-16جنيها للكيلو مقابل 15.5-16.5 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وترواح سعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وانخفض سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو مقابل 50-230 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.