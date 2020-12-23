شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الكويت تبدأ الإنتاج البحري بعد 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد دواس العجمي، مدير مجموعة الاستكشاف لدى شركة نفط الكويت، إن عمليات الإنتاج من البحر لن تكون قبل 10 سنوات من الآن وذلك في أفضل الأحوال.

وأوضح أن عمليات الحفر الحالية التي تقوم بها الشركة ستستغرق 3 سنوات من مباشرة العقد الموقع مع شركة هاليبرتون وغير المحددة إلى الآن بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأشار إلى أنه عقب عملية الحفر ووجود استكشافات نفطية ستقوم الشركة بتطوير هذه الآبار وحفر آبار جديدة تحديدية لتحديد حجم الإنتاج، ولاحقاً عمل المنشآت النفطية من خطوط انتاج ومراكز تجميع لاستكمال البنية التحتية النفطية للتعامل مع الانتاج من البحر.

وذكر العجمي خلال ندوة، إن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأخير البدء في تنفيذ مشروع الحفر البحري لاكتشاف النفط في المياه الإقليمية والتجارية الكويتية الذي كان من المقرر أن يبدأ في يوليو 2020.

وقال العجمي إن عمليات الاستكشاف البحري في الكويت ليست بالجديدة حيث كانت هناك محاولات في السابق وتحديدا في فترة الثمانينيات أو قبلها، وقامت الشركة في 2013 و2014 بعمل مسح زلزالي كامل للمنطقة البحرية والتي غطت حوالي 6 -7 آلاف كيلومتر مربع باستخدام أفضل التكنولوجيا العالمية في المسح البحري.

وأوضح ان شركة نفط الكويت قامت بتحديد حفر 6 أبار بحرية 3 منها عبارة عن مكامن طباشرية و3 أخرى أبار جوراسية، وحددت الشركة فترة عام من توقيع العقد لمباشرة الحفر البحري.

وأشار إلى إنه كان من المقرر أن تبدأ العمليات الرسمية في شهر يوليو 2020، ولكن هذه الفترة تزامنت مع انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) وهو ما انعكس سلبا على المشروع، وتعمل الشركة حاليا مع المقاول لجلب الأبراج وتجهيز الأمور اللوجستية من تجهيز الميناء وغيرها من الأمور.

وذكر أن شركة هاليبرتون قدمت بعض المواعيد المبدئية لمباشرة الأعمال خلال العام المقبل، حيث نتوقع ان يتم البدء في العمليات اللوجستية في القريب.

يشار إلى إن شركة نفط الكويت تخطط لمنح عقود توريد 31 برج حفر بقيمة 230 مليون دينار أو ما يعادل 754 مليون دولار، وهذه العقود تأتي في إطار جهود شركة نفط الكويت لتوسيع عمليات الحفر والاستكشاف والتطوير.

كما تخطط ذات الشركة لحفر حوالي 400 بئر جديدة للنفط الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام من 3.15 ملايين برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل بحلول عام 2040.