شكرا لقرائتكم خبر عن «دناتا» تعيد موظفين سابقين إلى العمل بدعم نمو الطلب في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أكدت «دناتا» أنها دعت جزءا من موظيفيها السابقين الذين تم الاستغناء عنهم بسبب تأثيرات جائحة كورونا، للعمل مرة أخرى، وذلك في ظل النمو الذي يشهده مطار دبي الدولي في إعداد الركاب ومواصلة نمو حركة الشحن.

وقال متحدث باسم دناتا: «يشهد مطار دبي الدولي، ونحن على أعتاب عام 2021، نمواً جيداً في أعداد الركاب والرحلات وعودة المزيد من الناقلات الجوية، بالإضافة إلى استمرار قوة عملياتنا للشحن في كل من مطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال. وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بتطورات الأوضاع، إلأ أنه أصبح لدينا الآن وظائف شاغرة في عمليات المطار بدبي. نحن نعمل على شغل هذه الوظائف الشاغرة بموظفي دناتا السابقين المدربين تدريباً عالياً والمستوفين لمعاييرنا، والذين اضطررنا للاستغناء عن خدماتهم بسبب التأثيرات الكبيرة للجائحة على عملياتنا. لقد قمنا بالتواصل مع هؤلاء الزملاء ودعوناهم للعودة».

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