شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة النقل في مرفأ كاليه الفرنسي مع بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرنسا-أ.ف.ب

للمرة الأولى منذ، الأحد، وصلت ليل الأربعاء سيارات تقل مسافرين إلى مرفأ كاليه الفرنسي، من دوفر في بريطانيا، بعد إعادة فتح حركة المرور المغادرة مع ركاب في المملكة المتحدة.

وعند الساعة "03,30 بالتوقيت المحلي" خرجت شاحنة صغيرة من العبارة "كوت دي فلاندر" التابعة لشركة "دي اف دي اس" وكانت أول سفينة تغادر دوفر بعيد منتصف ليل الأربعاء. وقد أقلت أيضا عددا من الحاويات بلا مرافقة.

وقال مصدر ملاحي إن نحو عشر آليات سياحية نزلت من العبارة "سبيريت اوف فرانس" التابعة لشركة "بي اند أو" التي وصلت عند الساعة الرابعة إلى كاليه.

وقال مصدر في إدارة مرفأ كاليه، مساء الثلاثاء، أن حركة المرور في الاتجاه الآخر لن تتكثف قبل ظهر الأربعاء على الأرجح.

وكانت فرنسا سمحت، الثلاثاء، بعودة بعض المسافرين من بريطانيا شرط أن يقدموا نتائج فحوص أجريت قبل 72 ساعة على الأكثر وتثبت عدم إصابتهم بـ"كوفيد-19" او بالفيروس الناجم عن طفرة فيه.

ودفع الإعلان عن هذا التحول في الفيروس دول عدة بينها فرنسا إلى تعليق حركة مرور الأشخاص القادمين من بريطانيا منذ منتصف ليل الأحد. وأدى هذا الإغلاق إلى اشتداد ازدحام الشاحنات في دوفر حيث يتوقف نحو ثلاثة آلاف منها. ونتيجة لذلك قررت شركات نقل عديدة تعليق شحن بضائعها.

وتوصلت لندن وباريس، الثلاثاء، إلى اتفاق لإنهاء الأزمة من خلال السماح لسائقي الشاحنات العالقين في المملكة المتحدة بدخول فرنسا بعد إجراء فحص "كوفيد-19". وأعلن ميناء دوفر بعد ذلك استئناف حركة النقل عند الساعة 23,00 ت غ، لتجنب خطر حدوث نقص في الإمدادات.