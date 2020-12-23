شكرا لقرائتكم خبر عن «الدار» تبيع لـ«تبريد» أصول تبريد المناطق في أبوظبي بـ 963 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية عن توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، لبيع أصول تبريد المناطق التابعة لها في جزيرة السعديات مقابل 963 مليون درهم.

وكانت الدار العقارية قد استحوذت على شركة «السعديات لتبريد المناطق» بالكامل وحصّة بنسبة 85% في «شركة السعديات للتبريد» كجزء من صفقة استحواذ شاملة على أصول «شركة التطوير والاستثمار السياحي» نفذتها في العام 2018.

ومن المتوقع أن تكتمل هذه الصفقة في الربع الأول من العام 2021، مما سيحقق للدار معدل عائد داخلي كبير بنسبة 40% من أصل قيمة استثمارها الأساسي وذلك بفضل نجاحها في إدارة هذه الأصول بكفاءة عالية منذ الاستحواذ عليها عام 2018. وستُوظّف عائدات الصفقة لتعزيز نمو محفظة الشركة المتنوعة التي تضم عقارات عالية الجودة ومُدرّة للإيرادات.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتوطيد علاقتنا الطويلة مع شركة تبريد، حيث أنها ستعود بالفائدة على كلا الطرفين. وتتميز استراتيجيتنا الخاصة بالتخارج من أصولنا الاستثمارية بكونها توفر قيمة مجزية لصالح مساهمي الدار، كما تقدم مثالاً واضحاً على التزامنا بتحقيق أفضل العوائد على استثماراتهم. وتنتهج الدار رؤية واضحة في الاستحواذ على الأصول ذات الإمكانات الواعدة، كما تتبنّى استراتيجية فعّالة في إدارة الأصول وإعادة تدوير رأس المال واستثماره لمواصلة مسيرة نموّها المستقبلية. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، ستواصل الدار زخم نتائجها المالية القوية وأدائها التشغيلي المتميّز في العام 2020 من خلال توظيف رأس مالها ضمن خطط نموّها بعيدة المدى عبر وحدتي أعمالها الرئيسيتين، وهما إدارة الأصول وإدارة المشاريع التطويرية».

وتعليقاً على الاتفاقية، قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية اليوم، حيث نواصل تسريع مسار النمو وترسيخ مكانتنا في دولة الإمارات. وباعتبارنا شركة رائدة في هذا المجال، فقد أسهمت شراكاتنا الاستراتيجية في تعزيز نمو شركة تبريد لتصبح مركزاً عالمياً في مجال تبريد المناطق، مع أكثر من 22 عاماً من الخبرة والاستثمارات في ستة دول. وتعتبر شراكتنا مع شركة الدار أحد هذه الأمثلة، وتشكل هذه الصفقة دليلاً بارزاً على العلاقة القوية التي نتمتع بها معهم. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نتمتع بوضع جيد من الناحيتين المالية والتشغيلية لمواصلة الاستفادة من المزيد من فرص النمو في سوق دولة الإمارات وخارجها».

وتوفر شركة «السعديات لتبريد المناطق» و«شركة السعديات للتبريد» محفظة من مشاريع التبريد في جزيرة السعديات بأبوظبي والتي تحتضن معالم بارزة مثل متحف اللوفر أبوظبي، كما أنها تشهد تطورات مستمرة لتعزيز مكانتها كمركز بارز للثقافة والسياحة. وتواصل شركة الدار مسيرتها الحافلة في تطوير وجهات متعددة الاستخدام في جزيرة السعديات، بما في ذلك مشروع «الممشى» ومشروع «سعديات غروف»، كما أنها تمتلك محفظة واسعة من قطع الأراضي المتميّزة في جزيرة السعديات المدعومة ببنية تحتية متطوّرة تواكب تطلعات المستقبل.

وفي عام 2019، أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي اللوائح التنظيمية لقطاع تبريد المناطق واللوائح التنظيمية لنطاق تطبيقها، لتصبح أول سلطة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضع نظاماً متكاملاً لتبريد المناطق. وستكون «السعديات للتبريد»، و«السعديات لتبريد المناطق» أول المشاريع التي تحصل على الترخيص الجديد في أبوظبي، ما يدعم التزام دائرة الطاقة بتولي زمام المبادرة في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم. كما أنه يدعم تركيزها على مشروعات تطوير البنية التحتية، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة في استهلاك موارد الطاقة، وتبني أكثر الحلول استدامة.

وتُعد هذه أحدث صفقات شركة الدار هذا العام بعد أن وقعت في أواخر شهر نوفمبر الماضي اتفاقية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ) تتولى الدار بموجبها إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسية بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم. وقد ساهمت هذه الصفقة في تحقيق نمو كبير على مستوى وحدة إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية، والتي تتضمّن كذلك عقوداً حكومية لتطوير البنية التحتية في جزيرة السعديات ومنطقة ميناء زايد في أبوظبي.