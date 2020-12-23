شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يعود للإيجابية-تحليل - 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خرج سعر الغاز بتداولاته الأخيرة عن المسار الهابط باختراقه للمقاومة المستقرة عند 3.670 لنلاحظ من الرسم المرفق بدء تشكيله لتداولات صاعدة واستقراره قرب مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 3.780. نتوقع بثبات التداولات فوق المقاومة المخترقة وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي نظرا لوصوله نحو مستوى تشبع الشراء, تشكيل السعر قريبا لاندفاع صاعد جديد لينجذب بذلك نحو 2.920 وصولا للهدف الرئيسي الأول والمستقر عند 3.185. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.650 و 2.920 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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