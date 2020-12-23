شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبحث عن المنفذ- تحليل - 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج يبحث عن منفذ للخروج من النطاق الجانبي المسيطر مؤخرا لنلاحظ انتقاله بشكل متكرر ما بين الدعم المستقر عند 125.75 والحاجز المتمركز قرب 126.70.

نذكر بأن تسلل السعر دون الدعم الحالي سيجبره على تكبد خسائر لحظية بمحاولة اختباره لدعم القناة الصاعدة الرئيسي والممتد حاليا نحو 125.20, بينما تجاوزه للحاجز سيمكنه من استئناف الهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 127.40 وصولا نحو 128.15 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.70 و 125.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: نستمر بالحيادية