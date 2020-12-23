شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكتسب عزم سلبي-تحليل - 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر الزوج بتداولات يوم أمس عزم سلبي جديد باقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 50 ليحافظ بذلك على ثباته السلبي دون الحاجز الرئيسي الممتد نحو 140.30 بالإضافة إلى تشكيل مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي لحاجز إضافي عند 139.30.
ما سبق, يدعونا للاستمرار بترجيح سيطرة الميل التصحيحي الهابط لنتوقع مهاجمة السعر قريبا للمتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 137.50 ومن ثم ليحاول اختبار دعم القناة الصاعدة والمتمركز حاليا عند 136.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 137.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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