شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب دون الحاجز– تحليل - 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تقديمه لإغلاقات سلبية دون مستوى 1050.00 ليشكل ذلك حاجز قوي امام المحاولات الصاعدة وليدعونا للتمسك بترجيحنا التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بدوره مستوى 980.00 و 945.00 على التوالي. خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء يدعم توقعنا التصحيحي الهابط بتقديمه للعزم السلبي الإضافي والمطلوب لتسجيل الأهداف المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع ما بين 1025.00 و 945.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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