شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل -23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 3.4800 محاولا إيجاد فرصة لتجميع العزم الإيجابي والبدء بتسجيل أهداف إضافية قد تمتد نحو 3.7000 و 3.7900 خلال الفترة القادمة.

نكرر التنويه إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد بتسلله دون الدعم الحالي لنتوقع انجذابه بذلك نحو 3.4015 وصولا للدعم المحوري المتمركز حاليا قرب 3.3560 قبل تحقيقه لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.4750 و 3.6300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد