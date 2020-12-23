الدولار مقابل الفرنك يحتاج حافز إيجابي – تحليل - 23-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الدولار مقابل الفرنك مستوى 0.8900 مجدداً ويعود للانخفاض الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي قوي يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع، للتوجه نحو 0.8970 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الرئيسي.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه اللحظي الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 0.8825.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8825 والمقاومة 0.8950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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