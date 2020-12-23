شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يعيد الاختبار – تحليل - 23-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الرئيسية الصاعدة، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى كشرط أول لاستمرار السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستوى 0.7415 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.7615 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7480 والمقاومة 0.7615

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط